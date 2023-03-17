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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في رحاب الحرمين الشريفين

المسجد الحرام
المسجد الحرام

يستقبل المسلمون اليوم، الجمعة الأخيرة من شعبان، حيث نقدم شعائر صلاة الجمعة من رحاب المسجدين الحرام والنبوي. 

 

الجمعة الأخيرة من شعبان

ونقلت قناة القرآن الكريم، وقناة السنة النبوية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة وكذلك خطبة الجمعة اليوم، من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

https://www.youtube.com/live/w4Ay4lHpR4o?feature=share

 

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة.

 

https://www.youtube.com/live/X2EWnA6cc-M?feature=share

 

وقال إن الرئاسة ستعمل بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين, مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية نتاج عمل عام كامل من الإعداد والتخطيط والدراسات الدؤوبة، وهو ما أسهم في قفزات نوعية للخدمات من خلال تفعيل أحدث التقنيات وإدخال آليات الذكاء الاصطناعي المتطورة وتسخير للروبوتات الذكية والتطبيقات الإلكترونية، التي أسهمت بفضل الله في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك في يسر وسهولة.

 

وشددت وزارة الحج السعـودية على عدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأى وسيلة مـن وسائل التصوير.

الجمعة الجمعة الأخيرة من شعبان شعائر صلاة الجمعة المسجد النبوي المسجد الحرام شهر رمضان

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