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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدكتورة نهلة.. درة تروج لشخصيتها من مسلسل الأجهر رمضان 2023

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورة لها من كواليس مسلسل “الأجهر” المقرر عرضه في موسم رمضان 2023، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت درة كاتبة: “ستلتقون بالدكتورة نهلة قريبًا في مسلسل الأجهر رمضان 2023”.

وكشفت الفنانة درة عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل “الأجهر" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه فى السباق الرمضاني المقبل. 

وقالت درة من خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج the insider :" بجسد شخصية دكتور نهلة  فتاة من حى شعبى وبتجمعنى قصة حب بالفنان عمرو سعد وبنواجه العديد من المصاعب. 

المُسلسل من بطولة عمرو سعد، درّة، سيد رجب، أحمد مجدي، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، وآخرين، ومن تأليف ورشة ملوك، ومن إخراج ياسر سامي.

الفنانة درة درة مسلسل “الأجهر” الأجهر رمضان 2023

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