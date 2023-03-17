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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجيزة وسقارة ضمن أفضل 50 واجهة سياحية في العالم لعام 2023

الأهرامات
الأهرامات

اختارت مجلة تايمز الأمريكية الشهيرة، منطقتي الجيزة وسقارة الأثريتين ضمن أفضل 50 وجهة سياحية لعام 2023.

وفي مقال نشرته المجلة، تم الإشارة إلى منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير بكونهما وجهتين تستحقان الزيارة، وأنه جاء الاختيار بناءً على توصيات مراسلي الشبكة الدولية للمجلة.

وأشار المقال إلى افتتاح مطار سفنكس الدولي في نوفمبر الماضي والسماح بالزيارات الإرشادية للمنطقة التجارية ومنطقة البهو بالمتحف المصري الكبير الذي ينتظر  العالم افتتاحه، بإلاضافة إلى التنويه عما يحتويه المتحف من قاعات وكنوز سوف يستمتع بها الزائر عند افتتاحه.

واستعرض بعض الاكتشافات الأثرية الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط والحيوانات.
 

الجيزة سقارة مجلة التايمز مجلة التايمز الأمريكية المتحف المصري مصر

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