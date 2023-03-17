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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالإصرار على النجاح.. فتاة مصرية تحول فرط الحركة إلى نشاط إبداعي

شابة مصرية تحول المرض
شابة مصرية تحول المرض لابداع

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن "شابة مصرية تحول إصابتها بمرض فرط الحركة إلى نشاط إبداعي"، حيث مارست أية نشاطا يدويا في "صناعة الشموع" لتفرغ فيها طاقتها، وذلك بعد تشخيصها أضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

ورصد التقرير المرض المعروف علميا باسم "إيه دي إتش دي" وأنقذت نفسها من اليأس لتدخل عالم الإبداع.

وقالت آية: "إيه دي إتش دي لا هو مرض ولا هو عطل ولا هو مشكلة بالعكس اللي وبيفهمه وبيعرف يتعامل معاه هو أكتر واحد مستفيد لأنه طاقة مش عارفة تتفرغ".

وأكدت الشابة المصرية أن هذا النشاط، ساعدها على ترتيب أفكارها بشكل أفضل  وفى الوقت نفسة تتكسب منه.

وأشار تقرير العربية، إلى أن “آية” علاقتها باتت أكثر استقرارا، مع طفليها وعائلتها.

 

 

نشاط إبداعي فرط الحركة إيه دي إتش دي العربية صناعة الشموع

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