سوق الكانتو والكتيبة 101.. القائمة الكاملة وأجمل مسلسلات رمضان 2023|فيديوجراف

ينتظر الفنان أمير كرارة، عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “سوق الكانتو” الذي يشارك به في الموسم الرمضاني ٢٠٢٣، نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه من خلال التقرير التالي:

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حصلت قناة روتانا خليجية على حق عرض مسلسل سوق الكانتو، والذى يقوم ببطولته كل من مى عز الدين وأمير كرارة.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل سوق الكانتو فى مصر على مجموعة قنوات dmc، بجانب منصة watch it الإلكترونية خلال شهر رمضان القادم .

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.