دولة أوربية تطلق عملة ذهبية عليها صورة الكعبة المشرفة.. ما القصة

أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة بمناسبة شهر رمضان.

وذلك بحسب ما أعلنته الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز، عبر تويتر اليوم الجمعة.

وقالت روزي دياز في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "أصدرت دار سك العملة الملكية البريطانية سبيكة من الذهب عليها صورة الكعبة المشرفة، وهي موجودة في عبوة واقية ذات طابع إسلامي يمكن أن تقدم كهدية خلال عيد الفطر".

صورة الكعبة بالذهب

وأشارت إلى أنه "عند إطلاقها، تم التبرع بثلاثة ألواح لبيعها بالمزاد العلني لجمع الأموال لضحايا زلزال تركيا وسوريا".