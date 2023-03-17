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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بحضور الرئيس السيسي ..حزب حماة الوطن يشارك في احتفالية " كتف في كتف "

جانب من مشاركة حزب
جانب من مشاركة حزب حماة الوطن في الاحتفالية

شارك حزب حماة الوطن في إحتفالية “ كتف في كتف” التي انطلقت ،اليوم ، في استاد القاهرة الدولي والذي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للإحتفالية.

وتعد  احتفالية "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في استاد القاهرة الدولي؛ وذلك احتفالا  بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كافة المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

 

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ويأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كافة مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيان تنموي تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.


وتتضمن الاحتفالية العديد من الفعاليات، أهمها تنظيم التحالف الوطني لاصطفاف متطوعي وممثلي الجمعيات أعضاء التحالف، مع اصطفاف قاطرات "كتف في كتف"، والتي ستنطلق من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية.


جدير بالذكر أن مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحيث تستهدف توزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وإيمانًا من أعضاء التحالف بأهمية المبادرة تم زيادة أعداد الكراتين لصالح الفئات الأكثر استحقاقًا ، يأتي ذلك تعزيزًا علي مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، ودعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

 

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كتف في كتف الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد القاهرة الدولي حزب حماة الوطن التحالف الوطني شهر رمضان المبارك

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