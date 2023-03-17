مشاركة متميزة لبنك الطعام المصري باحتفالية كتف في كتف.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يرصد مشاركة متميزة لبنك الطعام المصري في احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، باستاد القاهرة.



وتعد احتفالية "كتف في كتف" الحدث الخيري الأكبر الذي ينظمه التحالف الوطني في استاد القاهرة الدولي؛ وذلك احتفالا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع ٦ ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على ٢٠ مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك بمشاركة ٣٠٠ ألف متطوع من التحالف الوطني في كافة المحافظات، وبحضور جماهيري موسع من المتطوعين والشخصيات العامة.

ويأتي ذلك ضمن فعاليات احتفالية جماهيرية هي الأكبر من نوعها وينظمها التحالف الوطني تحت شعار "الخير هيفضل يلف طول ما احنا كتف في كتف"، بمشاركة كافة مؤسساته والتي تضم ٣٤ كيان تنموي تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.