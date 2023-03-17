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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يخرق الخط الأزرق الحدودي مع لبنان


تشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل في القطاع الشرقي من جنوب لبنان توترًا شديدًا عقب محاولة الجيش الإسرائيلي خرق الخط الأزرق في تلك المنطقة.

وذكر مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، أن فريقًا من ضباط اليونيفيل قام على متن طوافة بتفقد المنطقة انطلاقًا من محور حولا، العديسة، الغجر ،تلال سدانة، وصولاً حتى بركة النقار والمرتفعات الغربية لجبل الشيخ خراج بلدة شبعا.


وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي، واصل تسيير دورياته على طول الطريق العسكري المحاذية للجدار العازل، انطلاقًا من محور تلة العديسة وحتى تلة الكنايات مقابل سهل مرجعيون، وتلة الشعيري خراج بلدة الخيام في قضاء مرجعيون.

بينما يقوم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل بدوريات لرصد هذه التحركات تحسبا لأي طارئ.

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