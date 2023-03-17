أنشط لاعبي الأهلي | مجدي عبد الغني يتغزّل في كهربا

احتفل مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق بهدف كهربا الأول للأهلي في مرمى القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا .

وكتب مجدي من خلال حسابه الشخصي تويتر :" محمود كهربا أنشط لاعبي الأهلي من بداية المباراة يتوج مجهوده بهدف التقدم للأهلي.. برافو

وشهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي النادي الأهلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن لم ينجح لاعبو المارد في إختراق دفاعات القطن المتمركزة بشكل جيد للغاية.

وفي الدقيقة 7 نجح محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي في تسديدة كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل

وتعرض محمود كهربا لاعب فريق الأهلي لإصابة في الرأس بعد سقوطه في كرة مشتركة مع الحارس جابين ألامباتنان.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من صن داونز الجنوب إفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.