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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين

كتف في كتف.. فيلم وثائقي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

عرض حفل اطلاق كتف في كتف ، فيلما وثائقي عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بجواره النائب محمد أبو العينين.. السيسي يلتقط صورة تذكارية بـ كتف في كتف


وصل الرئيس السيسي، منذ قليل، لاستاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

 

التحالف الوطني 


وينظم اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

السيسي كتف في كتف التحالف الوطني العمل الأهلي عبدالفتاح السيسي

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