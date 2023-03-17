كتف في كتف.. فيلم وثائقي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

بمشاركة مؤسسة أبو العينين

عرض حفل اطلاق كتف في كتف ، فيلما وثائقي عن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وصل الرئيس السيسي، منذ قليل، لاستاد القاهرة الدولي لحضور احتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي.

التحالف الوطني



وينظم اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.