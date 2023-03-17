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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.. ورش عمل بمكتبة عزبة البرج في دمياط

مدونات لمكتبه مصر
مدونات لمكتبه مصر العامه

تنظم غدا السبت، مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج،  بمحافظة دمياط ، باشراف اكرم جبريل ، مدير مكتبه مصر العامه بعزبة البرج،  وبالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ، ورش عمل متميزة تهدف إلى طرح ومناقشة مجموعة من القضايا الخاصة بالإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وتهدف ورش العمل والتى تقام على مدار يومين  إلى التعرف على أبعاد هذه الظاهرة عن قرب وتقديم حلول وتوصيات ناجحة قد تساهم في الحد والقضاء على هذه الظاهرة..
 

جاء ذلك بالتنسيق بين وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة تحت إدارة  منى عمارة وممثلي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف وممثلي الكنيسة وعمد ومشايخ القرى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة..
 

من المفترض أن يتم عقد ورش العمل يومي السبت والأحد الموافق ١٨، ١٩ مارس القادم بمقر مكتبة مصر العامة بعزبة البرج في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم السبت والساعة ١١ ظهرا يوم الأحد.

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