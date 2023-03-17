في يوم المرأة المصرية.. منتجات تدريبات المجلس القومي للمرأة بعزبة البرج

نظم المجلس القومي للمرأة بدمياط، اوبن داي أنامل والمقام بالمدينة الصديقة للنساء بعزبه البرج.

جاء ذلك في إطار اهتمام المجلس القومي للمرأة بالتمكين الاقتصادي للمرأة كأحد أهم محاور التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، و تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبرعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط وبحضور وتنسيق منى عبدالله عضو الفرع.

الاشتراك في أوبن داي أنامل والمقام بالمدينة الصديقة للنساء من تنظيم ميادة موسى ومنى عبدالله عضو الفرع وذلك بعرض منتجات تدريبات الحرف اليدوية المختلفة التى قام بها المجلس القومي للمرأة بدمياط.



كما تم تخصيص جزء لعرض منتجات تدريبات الفتيات والسيدات اللاتي تم تطبيقها على الحرف اليدوية المختلفة من زينة رمضان بالاقمشة والخيوط بالمكرمية والعرائس بالإيموجرامي

وتم عرض منتجات تدريبات إعادة التدوير التى تمت بالتعاون مع جامعة دمياط.

ونالت المنتجات على اعجاب وإشادة من الجميع الحضور والمشاركين، وتم عمل حفلات استعراضية من أطفال الحضانات بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الام واقتراب شهر رمضان الكريم

كما تم عمل شو بالعرائس ورسم الوشوش والحنة على هامش المعرض.

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