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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي بيرو وبلجيكا الودية

صدى البلد

أعلن هانسي فيليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي بيرو وبلجيكا الودية، خلال فترة التوقف الدولي.


وشهدت القائمة تواجد 5 وجود جديدة واستبعاد كل من روديجير، مدافع ريال مدريد الإسباني، وجوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

حراسة المرمى: بيند لينو (فولهام الإنجليزي)، مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وكيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

خط الدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب (ساوثهامبتون الإنجليزي)، ماتياس جينتر وكريستيان جونتر (فرايبورج)، ثيلو كهرر (وست هام الإنجليزي)، ديفيد راوم (لايبزيج)، نيكو شلوتربيك وماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، وجوشا فاجنومان (شتوتجارت).

خط الوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (إينتراخت فرانكفورت)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميشا (فولفسبورج)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ميرجيم بيريشا (أوغسبورج)، نيكلاس فويلكروج (فيردر بريمن)، سيرج جنابري وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنجليزي)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي)، وتيمو فيرنر (لايبزيج).

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