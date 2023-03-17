قائمة منتخب ألمانيا لمواجهتي بيرو وبلجيكا الودية

أعلن هانسي فيليك، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة منتخب بلاده لمواجهتي بيرو وبلجيكا الودية، خلال فترة التوقف الدولي.



وشهدت القائمة تواجد 5 وجود جديدة واستبعاد كل من روديجير، مدافع ريال مدريد الإسباني، وجوندوجان، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

حراسة المرمى: بيند لينو (فولهام الإنجليزي)، مارك أندري تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وكيفن تراب (أينتراخت فرانكفورت).

خط الدفاع: أرميل بيلا-كوتشاب (ساوثهامبتون الإنجليزي)، ماتياس جينتر وكريستيان جونتر (فرايبورج)، ثيلو كهرر (وست هام الإنجليزي)، ديفيد راوم (لايبزيج)، نيكو شلوتربيك وماريوس وولف (بوروسيا دورتموند)، وجوشا فاجنومان (شتوتجارت).

خط الوسط: إيمري تشان (بوروسيا دورتموند)، ماريو غوتسه (إينتراخت فرانكفورت)، ليون غوريتسكا ويوزوا كيميش (بايرن ميونخ)، فيليكس نميشا (فولفسبورج)، فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن).

خط الهجوم: ميرجيم بيريشا (أوغسبورج)، نيكلاس فويلكروج (فيردر بريمن)، سيرج جنابري وجمال موسيالا (بايرن ميونخ)، كاي هافيرتس (تشيلسي الإنجليزي)، كيفن شاده (برنتفورد الإنجليزي)، وتيمو فيرنر (لايبزيج).