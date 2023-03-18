البطاريات فائقة الشحن والسيارات الشمسية.. رسالة ماجستير فى كلية التكنولوجيا بحلوان

كشفت دراسة رسالة الماجستير للباحث عبدالله يوسف محمد التي نوقشت بقسم تكنولوجيا الكهرباء بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان، عن " اختبار اداء البطاريات فائقة الشحن المستخدمة في السيارات الشمسية واستخدام النتائج فى تصميم برنامج تدريبى لطلاب المعاهد الفنية الصناعية ".

تهدف الدراسة إلي التوجه نحو استخدام المركبات الكهربائية (EVs) ، كبديل للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري ، إلى زيادة الاهتمام بإنتاج البطاريات فائقة الشحن، والتي تعد مكونًا حاسمًا في المركبات الكهربائية ومفتاح تطويرها وانتشارها السريع.

أثبتت البطارية فائقة الشحن القائمة على الحديد والفوسفات (IP-BSBs) كفاءتها كمنافس لبطاريات الرصاص والليثيوم، الآن ، أصبح من الضروري زيادة كفاءتها ، من خلال التصميم الأمثل ، لتناسب سيارتها المقابلة بشكل مناسب، في هذا البحث قدمت الباحثة اقترح نموذجًا رياضيًا لتحسين فقد قدرة IS-BSBs في ظل ظروف التصنيع الحقيقية، تم حل النموذج المقترح باستخدام خوارزمية البحث التلوي التي تمثلها خوارزمية النحل (BA) أظهرت النتائج التجريبية دقة نموذجنا وإمكانية الحصول على التصميم الأمثل لـ IP-BSBs)) مقارنة بنظيراتها من الأنواع الموجودة على نطاق واسع، وهناك العديد من العوامل التى يجب ان تأخد بعين الاعتبار من قبل مصنعى بطاريات المركبات الكهربيه، والتى تلعب دورا حاسما فى تطور وانتشار تلك المركبات وترويجها تجاريا تهدف هده العوامل فى المقام اول لتحسين اداء تلك البطاريات بالاضافه الى امثله ازمنه شحن وتفريغ البطاريه وغيرها من العوامل الاخرى مثل حجم البطاريه ووزنها بالاضافه الى عمرها الافتراضى.

والهدف التعليمي لهذه الرسالة هو تصميم برنامج تدريبى مبنى على تطويرأداء الطلاب المعرفى والمهارى الذي يتطلبه سوق العمل، وليمكنهم ذلك من تعلم المعارف والمفاهيم واكتساب المهارات المتعلقة بالتخصص ذاته كأحد أهم المواد التي تمثل أهمية كبيرة خاصة في هذه الأونة، وما تمثله من مادة علمية في التخصص ومصدرها وتطبيقاتها وسبل استغلالها الاستغلال الأمثل، وبما يتيح الفرصة للتعلم الفردي والذاتي والمستمر للطلاب. خريجي المعاهد الفنيه الصناعيه – التابعه للكليات التكنولوجيه – وزاره التعليم العالى - قسم تكنولوجيا الكهرباء وقياس فعالياتها.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من:

الدكتورة عزه محمد عبدالسميع (رئيسا ومناقشا) استاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات - كليه التربيه - جامعه عين شمس، والدكتور حلمى السيد عواد ( مشرفا ومناقشا ) استاذ ورئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء - كليه التكنولوجيا والتعليم - جامعه حلوان، والدكتور اشرف محمد محمد ابوشوشه ( مناقشا ) استاذ مساعد بقسم الهندسة الاشعاعية - هيئة الطاقة الذرية.

وكانت الرسالة تحت إشراف:

الدكتور أحمد محمد عطالله أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بقسم هندسة القوي والآلات الكهربية - كلية الهندسة ـــ جامعة عين شمس، والدكتورة دينا مراد حافظ، استاذ هندسة القوى والآلات الكهربية المساعد كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان، والدكتورة حلمى السيد عواد استاذ هندسة القوى والآلات الكهربية المساعد - كلية التكنولوجيا والتعليم - جامعة حلوان، والدكتورة تامر عبدالمطلب عبدالجواد اسماعيل مدرس بالكليه التكنولوجيه بالصحافه - وزاره التعليم العالى، وتحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفي عميد كلية تكنولوجيا التعليم جامعة حلوان، والدكتور وائل إبراهيم وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.