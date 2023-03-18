الأحد.. جامعة حلوان تطلق برنامجا عن مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .

وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ومن هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن مشروعات البحوث التنافسية العالمية والمحلية الاحد 19 مارس.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر أنه نسق مكتب العلاقات الدولية زيارة رسمية لوفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية، لبحث أوجه التعاون المشترك مع كليات جامعة حلوان المناظرة، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة كازان الفيدرالية الروسية.

عقد اللقاء بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور عمرو سامى عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة ميادة بلال - مدير مكتب العلاقات الدولية والدكتورة ماجدة العفيفي وكيل كلية التربية الموسيقية والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل كلية الفنون التطبيقية.