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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من خلال أمرين.. تفاصيل مشاركة ابدأ في مبادرة كتف بكتف

كتف في كتف
كتف في كتف

كشفت رباب موسى عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، تفاصيل مشاركة المبادرة في مبادرة كتف في كتف.

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وقالت رباب موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، إن المبادرة تشارك في كتف في كتف ، ونشارك من خلال أمرين، الأول لغة الإشارة، وترجمة الايفتت بلغة الإشارة، وهذا الأمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وأضافت رباب موسى عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ، أن الأمر الثاني الذي شاركنا به هو دعم الصناعة محور أساسي لدينا في مبادرة ابدأ، لافتة إلى أن نقدم صناديق التغليف لكرتونة رمضان.
 

ابدأ كتف في كتف رباب موسى الصناعة المصرية اخبار التوك شو

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