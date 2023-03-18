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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتشريف الرئيس السيسي.. حضور بارز لمؤسسة أبو العينين بفعاليات كتف في كتف

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين والرئيس السيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي،في صورة  جماعية مع متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمجرد وصوله لاستاد القاهرة ، مقر احتفالية كتف في كتف.

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سمية أبو العينين: طول ما المصريين كتف في كتف بلدنا هتكون أم الدنيا

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للأسر بشهر رمضان.. مؤسسة أبو العينين: نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف

ورصدت الصور حضور بارز، لمؤسسة أبو العينين الخيرية بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ونجله طارق أبو العينين.

وكان قد نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

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