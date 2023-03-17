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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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للأسر بشهر رمضان.. مؤسسة أبو العينين: نجهز آلاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف

مؤسسة ابو العينين
مؤسسة ابو العينين

استعرض مجموعة من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إحتفالية مبادرة "كتف فى كتف" بإستاد القاهرة، جزء من الفعاليات التي تتم بالمحافظات.

وكانت من ضمن تلك الفعاليات، محافظة الجيزة، من قبل المتطوع سامح النمر من مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلا: إن مؤسسة أبو العينين تعمل منذ أكثر من 40 عاما لخدمة أهالينا فى جميع مجالات الخير والتنمية على مستوي الجمهورية.

وتابع: "نعمل فى سيستم كمبيوتر متطور لتسهيل العمل على أكمل وجه وفى أسرع وقت، وبعد انضمام مؤسسة أبو العينين إلى التحالف الوطني تم توحيد جميع قواعد البيانات، وأصبحت خدماتنا مع التحالف على أوسع نطاق، ومنذ أكثر من شهرين نجهز ألاف الكراتين لمبادرة كتف في كتف، لتلبية احتياجات الأسر خلال شهر رمضان من أفضل وأجود المنتجات".

وأشار إلى أنه بجانب الكراتين، يتم العمل فى مطبخ مؤسسة أبو العينين ألاف الوجبات الساخنة على مدار العام وموائد الرحمان خلال شهر رمضان، لافتا إلى أن المطبخ مشهور جدا فى محافظة الجيزة بجودة الطعام، إلى جانب تقديم السيراميك مجانا لكل المساجد والكنائس فى مصر.

وعقب: “فخورون أن الله اختارنا أن نكون جزء مشارك فى عمل الخير على مستوي مصر كلها، بعد كل مشوار طويل أو تعب كبير نرجع يكون داخلنا طاقة كبيرة جدا تسمي بطاقة الخير، ومؤسسة الخير من أول رئيس مجلس الإدارة لأخر فرد معتزين وسعداء أن حضرتك تسمعنا وترانا الأن، ونشكر سيادتك لرعايتك للخير ونقول لحضرتك كل سنة وسيادتك طيب”.

التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسة ابو العينين قواعد البيانات كتف في كتف

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