3 طرق مختلفة لشحن السيارات الكهربائية

انتشرت مؤخرا السيارات الكهربائية داخل السوق المصرى بشكل ملحوظ ، بعد تأكد فئات وشريحة من المواطنين بفكرة المركبات الكهربائية ، بعد أن قامت الدولة المصرية بتشجيع هذه السيارات من الانتشار .

وخلال الفترة القادمة سنشهد زيادة أكبر لإعداد السيارات الكهربائية داخل الشارع المصرى، ولكن لازال البعض لا يعرف كيف يتم شحن السيارة الكهربائية .

وخلال السطور التالية سنتعرف على الثلاث مستويات لشحن السيارة الكهربائية .

1- المستوى الأول “AC1”

المستوى الأول “AC1”

المستوى الأول من شواحن السيارات الكهربائية وهي الطاقة المنزلية التقليدية، حيث يتم توصيل شاحن السيارة بإحدى المقابس الكهربائية في المنزل لشحن السيارة، وتستغرق هذه العملية العديد من الساعات لإعادة شحن سيارتك بالكامل حيث تعد هذه هي أبطأ طريقة لشحن السيارة الكهربائية.

يحقق المستوى الأول من الشاحن الكهربائي المدى الحركي المناسب للاستخدام اليومي البسيط، حيث من الممكن توصيل السيارة طوال فترة توقفها داخل المنزل أو بموقف سيارات يحتوى على مقبس كهربائي تقليدي لشحن السيارة في الفترة المسائية وحتى الصباح.

2- المستوى الثاني “AC2”

المستوى الثاني “AC2”

يعتمد المستوى الثاني من الشواحن الكهربائية للسيارات على محول كهربائي لزيادة القدرة الكهربائية لشحن البطارية، ويعد هذا النوع هو الأكثر استخداماً حول العالم، حيث يمكن استخدام الشاحن من المستوى الثاني في محطات شحن السيارات الكهربائية والتي تتواجد في محطات الوقود والمراكز التجارية وغيرها من الأماكن العامة.

بل ويتميز هذا النوع من الشواحن الكهربائية بإمكانية الحصول عليه في المنزل، حيث توفر شركة الكهرباء السعودية إمكانية تركيب هذه الشواحن بالمنازل وفقاً لرؤية المملكة لعام 2030 بتوفير بنية تحتية مناسبة للسيارات الكهربائية لدعم البيئة، وتستغرق فترة شحن السيارة الكهربائية بالكامل فترة من 5 إلى 10 ساعات تختلف على حسب سعة البطارية بالسيارة.

3- المستوى الثالث “DC”

المستوى الثالث “DC”

تعتمد المستويات الأولى من الشاحن الكهربائية على التيار الكهربائية المتردد، في حين تعتمد الشواحن من المستوى الثالث والتي يطلق عليها DC على التيار الكهربائي المستمر، حيث تتفوق هذه الشواحن على الأنواع السابقة في السرعة الفائقة لشحن السيارة.

يوفر الشاحن السريع المتواجد في محطات الوقود والمراكز التجارية القدرة على شحن بطارية السيارة من 10% إلى 80% في وقت يتراوح من 15 إلى 30 دقيقة على حسب سعة البطارية بالسيارة، ويعد هذا الخيار الأفضل لملاك السيارات الكهربائية، حيث يوفر المزيد من الوقت خاصة أثناء الرحلات البرية الطويلة والسفر من مكان إلى أخر.