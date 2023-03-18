لقياس شعبية التغريدات.. تويتر تعلن عن ميزة جديدة لآيفون فقط

أعلنت شركة تويتر Twitter، عن إطلاق ميزة جديدة تعرض من خلالها عدد المرات التي أضاف فيها المُستخدمون التغريدات إلى علاماتهم المرجعية.

وبحسب ما ذكره موقع "thenewsglory"، تهدف ميزة تويتر الجديدة إلى مساعدة المستخدمين في تقييم مدى شعبية إحدى التغريدات، إلى جانب الإحصائيات الأخرى التي تعرضها المنصة مثل عدد مرات إعادة التغريد، وعدد الردود على التغريدة.

فقط على آيفون

وفي هذا السياق، قالت الشركة إنه اعتبارا من الخميس 16 مارس، سيتمكن المستخدمون من رؤية عدد المرات التي تمت فيها إضافة أي تغريدة إلى الإشارات المرجعية، ضمن صفحة تفاصيل التغريدة.

وأشارت عملاقة التدوينات المصغرة إلى أن ميزاتها الجديدة متاحة فقط لمستخدمي أجهزة آيفون، عبر تطبيق تويتر لنظام iOS، ولكنها وعدت بطرح الميزة نفسها للمنصات الأخرى دون أن تحدد موعدا لذلك.

وكما ذكرت الشركة في صفحة الدعم الفني للميزة الجديدة، أن عداد العلامات المرجعية سيظهر لجميع التغريدات دون استثناء، مؤكدة أن العلامات المرجعية ستبقى سرية، أي أنه لا يمكن للمستخدمين معرفة الأشخاص الذين أضافوا تغريدة معينة إلى علاماتهم المرجعية.

وذلك على عكس عدد الإعجابات والاقتباسات وإعادات التغريد، التي يمكن من خلال الضغط عليها معرفة الحسابات التي تفاعلت مع التغريدة.

تغييرات كبيرة

يشار إلى أن تويتر بدأ في إجراء تغييرات كبيرة على الخدمة منذ أن استحوذ عليها إيلون ماسك وتولى منصب الإدارة التنفيذية.

ومن أبرز التغييرات التي جاءت بها المنصة، هي إطلاق خدمة Twitter Blue المدفوعة، والتي توفر للمشتركين بها ميزات حصرية تشمل: إمكانية تعديل التغريدات ومجلد للعلامات المرجعية وإمكانية تغيير أيقونة التطبيق وتصميمه، وعلامة تبويب لعرض أكثر المقالات شيوعا، ووضع القراءة المريح، وعرض عدد أقل من الإعلانات، وإمكانية كتابة التغريدات بطول يصل إلى 4000 حرف، بالإضافة إلى مجموعة من الميزات الأخرى.

