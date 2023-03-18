عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشير عبد الفتاح: العمل الأهلي يتميز بأنه يصل للمواطنين الأكثر استحقاقا| فيديو

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين الخيرية

قال المحلل السياسي  بشير عبد الفتاح ، تعقيبا على احتفالية "كتف في كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين، أمس الجمعة، إن العمل الأهلي يختلف عن العمل الخيري، نظرا لأن العمل الأهلى يقع تحت تنظيم المؤسسة، ويكون له نظام محدد، ومكمل لعمل الدولة، مشيرا إلى أهمية أن يكون الفرد مشاركا لعملية التنمية في الدولة.

وأضاف المحلل السياسي بشير عبد الفتاح، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فكرة العمل الأهلي المؤسسي رائعة، ولأول مرة يكون العمل الأهلي تحت رعاية رئيس الجمهورية، ما يشجع على مساعدة من يستحقون.

وأوضح أن العمل الأهلي يتميز بالفرز والوصول لأكثر المواطنين استحقاقا للمساعدة، والبحث عن سبل الدعم المناسبة.

بشير عبد الفتاح برنامج صباح البلد المحلل السياسي بشير عبد الفتاح توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

ترشيحاتنا

5 أمور تجعلك تدخل رمضان بهمة ونشاط وتعينك على العبادات والطاعات

أمطار غزيرة على هذه المناطق في السعودية

قرار عاجل من التعليم بشأن معلمي الصف الخامس الابتدائي

800 ألف شاب كوري يتقدمون بطلبات للتطوع في الجيش للقتال ضد أمريكا

إجراء جديد من رئاسة الحرمين الشريفين للنساء

شاهد.. وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي بقصر التحرير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

وصلات الشعر: ما هي؟ كيف تستعمل؟ أنواعها المختلفة

احذروا .. هذا النوع من زجاجات المياه أخطر من مقعد المرحاض

بالأزرق اللافت .. ريهام عبد الغفور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ