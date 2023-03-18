بشير عبد الفتاح: العمل الأهلي يتميز بأنه يصل للمواطنين الأكثر استحقاقا| فيديو

قال المحلل السياسي بشير عبد الفتاح ، تعقيبا على احتفالية "كتف في كتف" بمشاركة مؤسسة أبو العينين، أمس الجمعة، إن العمل الأهلي يختلف عن العمل الخيري، نظرا لأن العمل الأهلى يقع تحت تنظيم المؤسسة، ويكون له نظام محدد، ومكمل لعمل الدولة، مشيرا إلى أهمية أن يكون الفرد مشاركا لعملية التنمية في الدولة.

وأضاف المحلل السياسي بشير عبد الفتاح، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ومن تقديم الإعلامية رشا مجدي، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن فكرة العمل الأهلي المؤسسي رائعة، ولأول مرة يكون العمل الأهلي تحت رعاية رئيس الجمهورية، ما يشجع على مساعدة من يستحقون.

وأوضح أن العمل الأهلي يتميز بالفرز والوصول لأكثر المواطنين استحقاقا للمساعدة، والبحث عن سبل الدعم المناسبة.