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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض كبير في أسعار الدولار بالعراق

صدى البلد

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي إقليم كوردستان.

 

وبحسب وسائل إعلام، فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 156400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

 

فيما كانت الاسعار صباح يوم الخميس الماضي 157100 دينار مقابل 100 دولار.

 

وانخفضت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 157500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 155500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

أما في أربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل الرسمية الا ان مكاتب الصيرفة تداولت الدولار وسجلت انخفاضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157000 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 156000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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