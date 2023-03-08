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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سعر صادم.. الدولار يواصل الارتفاع في العراق

صدى البلد

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.


وبحسب وسائل إعلام فإن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 157800  دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح امس الثلاثاء 157350 دينار.

 

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 159000 دينار لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 157000 دينار.

 

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 157900 دينار لكل 100 دولار، وبلغ سعر الشراء 156900 دينار.

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