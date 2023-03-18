بتصميم فريد مقاوم للسقوط.. هواوي تعلن عن الكمبيوتر الدفتري Qingyun G540

كشفت شركة هواوي الصينية، عن مواصفات وتصميم الكمبيوتر الدفتري التجاري Huawei Qingyun G540 في الصين، والذي يتميز بتصميم جديد فريد مقاوم للسقوط.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ستطلق هواوي الكمبيوتر الدفتري الجديد Qingyun G540، من بين المنتجات التي سيتم الكشف عنها خلال حدث إطلاق منتجات Spring Flagship، يوم 23 مارس الجاري.

هواوي تعلن عن الكمبيوتر الدفتري Huawei Qingyun G540

وتوضح الصور الترويجية التي تم إصدارتها هواوي مؤخرا، أن حاسوب Qingyun G540 المحمول، يأتي بتصميم يختلف قليلا عن جهاز Huawei MateBook.

ويحتوي الكمبيوتر الدفتري الجديد، على واقي كاميرا مدمج يتم تنظيمه بواسطة زر مادي بجانب الكاميرا الأمامية، كما يحتوي Qingyun G540 على نظام مفصلي بزاوية 180 درجة يسمح بفتح الجهاز بشكل مسطح على السطح.

حاسب هواوي Qingyun G540

ويتمتع Qingyun G540، بلوحة مفاتيح مميزة مقاومة لانسكاب السوائل بالإضافة إلى تركيبتها المقاومة للسقوط.

ويتميز حاسب هواوي Qingyun G540، بشاشة من نوع IPS، بقياس 14 بوصة، مع نسبة عرض لاررتفاع 16: 9 ، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية، ويبلغ أقصى سطوع للكمبيوتر الدفتري 300 شمعة ودقة 1920 × 1080 بكسل.

وتجعل ميزة مقاومة السقوط الجديدة، حاسوب هواوي Qingyun G540 أول جهاز يدعم مثل هذه الميزة، وقد تم إدراجه على أنه يحتوي على تصميم أحادي اللون من الفضي الرمادي.

حاسب هواوي Qingyun G540

ويأتي هذا الطراز ضمن المجموعة التجارية لسلسلة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المختلفة عن تشكيلة هواوي MateBook، وسيتم تشغيل النسخة الصينية بواسطة نظام التشغيل Windows 11 Home ولديه خياران للبطارية تأتي بسعة 42 وات و 56 وات، ويتميز الجهاز بقياس 325× 218 × 172 ملميتر، مع أوزان مختلفة قليلا لخيارين من البطاريات.

ونظرا لتصميمها المفصلي متعدد الاستخدامات، يمكنك عرض الشاشة حتى 178 درجة، وتشمل خيارات المعالج بكمبيوتر هواوي الدفتري، معالجات Core i7-1260P و Core i5-1240P و Core i5-1235U من الجيل الثاني عشر.

ولا توجد تفاصيل أسعار حتى الآن حول الكمبيوتر الدفتري التجاري Huawei Qingyun G540.