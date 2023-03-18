السعودية.. قرار عاجل من شؤون المسجد النبوي يخص رمضان

أفادت شؤون المسجد النبوي أنه سيتم فتح كافة أبواب المسجد النبوي البالغ عددها 100 لتسهيل حركة المصلين ودخول الأطعمة خلال شهر ‎ رمضان المبارك.

وفي سياق آخر؛ أطلقت إدارة الإعلام النسائية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي البرنامج التدريبي الأول بعنوان" أساسيات الظهور الإعلامي والوقوف أمام الكاميرا"لمنسوبات الشؤون النسائية.

وأوضحت مديرة إدارة الإعلام النسائية نورة الجهني بأن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات المشاركات وتأهيلهم للظهور الإعلامي الفعال للتعريف بحزم الخدمات والإنجازات المقدمة لقاصدات المسجد النبوي وضيوف الرحمن.

وذكرت "الجهني" بأن البرنامج التدريبي ارتكز على توضيح القواعد والاستراتيجيات الأساسية للظهور الإعلامي المؤثر والتعريف بالوسائل الإعلامية المختلفة والجمهور المستهدف وفنون ومهارات الرد ودور لغة الجسد وتأثيرها في الخطاب الإعلامي والوقوف أمام الكاميرا.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة حثيثة من قبل مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية بالمسجد النبوي الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري لتوثيق وإبراز الجهود والخدمات التي تجسد العناية والرعاية التي توليها المملكة العربية السعودية للحرمين الشريفين وقاصديهما.