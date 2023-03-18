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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مخاوف من التفويت.. صن داونز يعلن غياب 7 لاعبين عن مواجهة الهلال

صن داونز
صن داونز

أعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، غياب 7 لاعبين عن الفريق في مباراته أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب صن داونز أمام مضيفه الهلال، اليوم، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نادي صن داونز غياب كلا من:

 سيرينو بسبب إصابة في الكاحل

 مابوي بسبب إصابة في الركبنة

دي رويك بسبب إصابة في الفخذ

سويتزي بسبب إصابة في الفخذ

كابينجا بسبب المرض

زونجو بسبب إصابة في الركبة

دومينجو بسبب المرض

ويحتاج النادي الأهلي لهدية من صن داونز متمثلة في الفوز على الهلال أو التعادل، من أجل المحافظة على آمال “المارد الأحمر”، في التأهل لربع النهائي، وسط تخوفات من “تفويت” الفريق الجنوبي، المباراة لبطل السودان.

صن داونز الهلال السوداني دوري ابطال افريقيا نادي ماميلودي صن داونز بطولة دوري أبطال إفريقيا

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