تفاصيل أزمة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان مع الشرطة | تقرير

قال مساعد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ، إن رئيس الوزراء الباكستاني السابق ، احتفل رسمياً بحضوره أمام المحكمة في عاصمة البلاد يوم السبت ، امتثالاً للأوامر القضائية بعد مواجهة مع الشرطة أدت إلى اشتباكات عنيفة مع أنصاره.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية جيو تي في أن المحاكمة في إسلام أباد ألغت أوامر القبض عليه نتيجة حضوره.

ويواجه خان ، الذي تولى منصبه من 2018 إلى 2022 ، سلسلة من التحديات القانونية ، من بينها واحدة أدت إلى محاولة فاشلة لاعتقاله يوم الثلاثاء ، مما أثار اشتباكات بين أنصاره والشرطة ، والتي وقعت أيضًا يوم السبت.

وقال فؤاد شودري مساعد خان لرويترز إن المحكمة سجلت حضور رئيس الوزراء السابق رسميا وإنه غادر للعودة إلى منزله في مدينة لاهور.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، وصلت سيارة خان إلى المجمع القضائي في إسلام أباد وسط اشتباكات بين الشرطة وأنصاره. وأفادوا أنه بسبب الفوضى التي تحيط بالمجمع ، لم يتمكن من الدخول جسديًا إلى قاعة المحكمة ، وسمح له القاضي في النهاية بتوقيع حضوره من سيارته.

وأمر بتوجيه تهم في المحكمة يوم السبت تتعلق ببيع هدايا حكومية بشكل غير قانوني قدمتها له شخصيات أجنبية أثناء وجوده في منصبه.

يقول خان إنه اتبع الإجراءات القانونية في الحصول على الهدايا.

في وقت سابق من اليوم ، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور بعد أن غادر لمثوله أمام المحكمة في إسلام أباد واعتقلت العديد من أنصاره بسبب مزاعم بشن هجمات على ضباط خلال اشتباكات في وقت سابق من الأسبوع.

وقالت شيرين مزاري ، مساعدة خان أخرى ، إن الشرطة حطمت البوابة الأمامية لمنزل خان.

وفي إسلام أباد ، قال قائد الشرطة لقناة جيو نيوز المحلية إن أنصار خان هاجموا الشرطة بالقرب من المحكمة وأطلقوا قذائف الغاز المسيل للدموع ، مما دفع الشرطة إلى إطلاق المزيد من الغاز المسيل للدموع.

وانتقد رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر خان قائلا إنه يستخدم الناس كدروع بشرية ويحاول ترهيب القضاء.

قاد خان احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ الإطاحة به من السلطة العام الماضي وسجلت سلسلة من القضايا ضده.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اشتبكت الشرطة وأنصار خان خارج منزله أثناء محاولة الاعتقال.

قبل ساعات من مغادرته منزله ، قال نجم الكريكيت السابق لرويترز إنه شكل لجنة لقيادة حزبه ، حركة إنصاف الباكستانية ، إذا تم القبض عليه.

قال خان ، الذي أصيب بالرصاص أثناء حملته الانتخابية في تشرين الثاني (نوفمبر) ، في المقابلة إن الخطر على حياته أكبر من ذي قبل وأكد - دون تقديم دليل - أن خصومه السياسيين والجيش يريدون منعه من خوض الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام. .

ولم يرد الجيش والحكومة على الفور على طلبات للتعليق.

نفت حكومة شريف أنها كانت وراء القضايا المرفوعة ضد خان. قال الجيش ، الذي له دور كبير في باكستان ، بعد أن حكم البلاد لما يقرب من نصف تاريخها الممتد 75 عامًا ، إنه لا يزال محايدًا تجاه السياسة.

وسبق للمحكمة أن أصدرت أوامر اعتقال بحق خان في القضية لأنه لم يحضر جلسات استماع سابقة على الرغم من الاستدعاءات.

وبتأكيده أنه سيمثل يوم السبت ، منحت المحكمة خان الحماية من الاعتقال ، لكنه قال إنه يخشى أن الشرطة والحكومة تعتزمان احتجازه.

'من الواضح الآن أنه على الرغم من الإفراج بكفالة في جميع قضاي ، فإن الحكومة (تحالف الحركة الديمقراطية الباكستانية) تعتزم إلقاء القبض علي. وعلى الرغم من معرفتي بنواياهم الخبيثة ، فإنني أتوجه إلى إسلام أباد والمحكمة لأنني أعتقد وقال خان على تويتر.

'من الواضح الآن أيضًا أن حصار لاهور بالكامل لم يكن يتعلق بضمان مثولي أمام المحكمة في قضية ما ، بل كان يهدف إلى نقلي إلى السجن حتى لا أتمكن من قيادة حملتنا الانتخابية'.

وقال وزير الإعلام الباكستاني هذا الأسبوع إن الحكومة لا علاقة لها بعمل الشرطة وإن الشرطة تمتثل لأوامر المحكمة.

اشتباك خارج منزل لاهور

وخلال محاولة الاعتقال يوم الثلاثاء ، منع مئات من أنصار الشرطة من دخول المبنى. قالت السلطات إنهم هوجموا بقنابل حارقة وقضبان حديدية ومقاليع.

وبقي العديد من المؤيدين لحراسة منزل خان عندما غادر متوجها إلى إسلام أباد يوم السبت.

وقال رئيس شرطة إقليم البنجاب ، عثمان أنور ، في مؤتمر صحفي في لاهور إن الضباط توجهوا إلى منزل خان يوم السبت لاعتراض الأشخاص الذين شاركوا في اشتباكات سابقة مع الشرطة واعتقلوا 61 شخصًا ، بما في ذلك لإلقاء قنابل حارقة.

شارك حزب خان مع الصحفيين لقطات ظهرت على ما يبدو للشرطة في حديقة منزل لاهور وهم يضربون أنصاره بالهراوات.

قال خان إن زوجته كانت بمفردها في المنزل أثناء المداهمة.

وقالت وزيرة الداخلية الباكستانية رنا سناء الله لصحيفة جيو نيوز إن الشرطة عثرت على أسلحة من أماكن خارج منزل خان ولديها مذكرة لإجراء التفتيش. قال سناء الله إن عناصر إنفاذ القانون لم يدخلوا المنزل ، وبقوا في الحديقة والممر.