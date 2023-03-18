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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد .. اقسام ومراكز الشرطة توزع السلع الغذائية على المواطنين بمناسبة شهر رمضان

توزيع السلع
توزيع السلع

تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "مأمورى أقسام ومراكز الشرطة" لتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 قامت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (الجيزة - الفيوم – القليوبية – المنيا – بنى سويف – الأقصر – قنا – المنوفية – الدقهلية ) بتوزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر إحتياجاً بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق كل محافظة.

وذلك إستمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية.. وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

   

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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وزارة الداخلية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأسر الأكثر احتياجا رئيس الجمهورية كلنا واحد السلع الغذائية

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