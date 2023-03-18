قبل صرف معاش أبريل .. طرق تنشيط فيزا تكافل وكرامة

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة طريقة تنشيط فيزا تكافل وكرامة عند استلامها خاصة أن صرف معاش تكافل وكرامة يبدء من يوم 15 من كل شهر.

وعبر خطوات سهلة وبسيطة ويمكن لمستحقي تكافل وكرامة تنشيط الفيزا عبر طريقيتن إما بالاتصال بالخط الساخن 19680 أو من خلال التوجه إلي وحدة الشئون الاجتماعية.

طرق تنشيط فيزا تكافل وكرامة

- الاتصال بالخط الساخن 19680 هى الطريقة الأولي التي يمكن للمواطن أن يقوم بتنشيط فيزا تكافل وكرامة عبرها

- أو من خلال التوجه إلي إلى وحدة الشئون الاجتماعية حيث يتم تفعيل الباركود عبر الموظف المختص بالإدارة الاجتماعية ومن ثم يستطيع صاحب كارت تكافل وكرامة من صرف المبلغ المستحق فور تفعيل الفيزا.

زيادة معاش تكافل وكرامة

يبدأ المستحقين صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، إلا أن هناك بشري سارة فى معاش ابريل حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لجميع المستفيدين من البرنامج، وذلك مع صرف قيمة الدعم النقدي لـ شهر أبريل.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتتضمن المستندات المطلوبة مدللحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي يتم تقديمها لأقرب وحدة اجتماعية تابعة له.

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي السارية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».

- وتشكل الأوراق المطلوبة أيضا شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

- ضرورة تقديم قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعياً.

- كما يلزم تقديم إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.

فئات يحق لها الحصول على معاش تكافل وكرامة

وهناك فئات معينة يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشمل مايلي

- الأيتام من بين الفئات التي يمكنها الحصول على معاش تكافل وكرامة

- كما تشمل الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة

- الأرامل والمطلقات أيضا من الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

- أصحاب الأمراض المزمنة وأيضا كبار السن