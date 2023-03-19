بعد طرحها في مصر .. الأسعار الجديدة للسيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro |صور

بعد أن قدمت السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro للمرة الاولى داخل السوق المصري في شهر فبراير الماضي، شهدت تلك النسخة ارتفاعًا في قيمتها السعرية، هو الاول من نوعه منذ طرحها، حيث ارتفع سعر السيارة والتي تقدم عبر فئة واحدة بقيمة قدرها 28 الف جنيه.

ابعاد السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

الطول الكلي 4700 مم.

العرض الكلي 1725 مم.

الارتفاع الكلي 1530 مم.

جنط رياضي 17 بوصة.

سعة تخزين 504 لتر.

قاعدة عجلات 2700 مم.

السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

تجهيزات السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة.

دعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

مكيف هواء "أوتوماتيكي".

مقصورة داخلية ذات لمسات عصرية.

السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

نظام صوتي وترفيهي.

مكابح ABS و EBD.

فرامل BA.

خاصية الثبات الالكتروني ESC.

وسائد هوائية للحماية.

نظام التحكم في الجر TCS.

نظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات HAS.

السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

محرك السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

محرك كهربائي.

قوة 160 حصانا.

عزم دوران 230 نيوتن/متر.

بطارية LFP سعة 51 كليووات.

امكانية الشحن السريع لمدة 10 دقائق تكفي لقطع 100 كم.

مدى يقدر بـ 400 كيلومتر.

شحنة كاملة من 0 لـ 100 % من طاقتها في 8 ساعات باستخدام شاحن منزلي بقوة 32 أمبير/ 7 كيلووات.

السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro

سعر السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro في مصر

تقدم السيارة الكهربائية أيولوس E70 Pro في مصر بقيمة سعرية قدرها 925 الف جنيه بدلاً من 897 الف جنيه.