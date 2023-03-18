مؤسسة أبو العينين حاضرة.. أحمد موسى: الرئيس شكر المشاركين بـ كتف في كتف

علق الإعلامي أحمد موسى، على احتفالية كتف في كتف التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الرئيس السيسي وجه الشكر لكافة المشاركين في احتفالية كتف في كتف التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على الأكثر احتياجا ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى جزء من احتفالية كتفت في كتف والتي تضمنت قيام مسؤول بمؤسسة أبو العينين بعرض نشاط المؤسسة في مبادرة " كتف في كتف ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" احتفالية كتف في كتف عمل كبير وضخم"، مضيفا:" الرئيس السيسي أطلق التحالف الوطني منذ أكثر من عام لدعم المصريين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" مؤسسة أبو العينين مستمرة في تقديم الوجبات الساخنة للأكثر احتياجا وتنظيم موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين ".



تعليق أبو العينين على مبادرة كتف في كتف

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

وأضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة".