عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسسة أبو العينين حاضرة.. أحمد موسى: الرئيس شكر المشاركين بـ كتف في كتف

مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين

علق الإعلامي أحمد موسى، على  احتفالية كتف في كتف  التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، والتي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 

عضو التحالف الوطني عن احتفالية كتف في كتف : شعور لا يوصف

تجهيز العرائس .. عزة مصطفى: نشاط متنوع لمؤسسة أبو العينين الخيرية

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الرئيس السيسي وجه الشكر لكافة المشاركين في احتفالية كتف في كتف التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على الأكثر احتياجا ".

وعرض الإعلامي أحمد موسى جزء من احتفالية كتفت في كتف والتي  تضمنت قيام مسؤول بمؤسسة أبو العينين بعرض نشاط المؤسسة  في مبادرة " كتف في كتف ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"    احتفالية كتف في كتف عمل كبير وضخم"، مضيفا:" الرئيس السيسي أطلق التحالف الوطني منذ أكثر من عام لدعم المصريين".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  مؤسسة أبو العينين مستمرة في  تقديم  الوجبات الساخنة للأكثر احتياجا  وتنظيم موائد الرحمن في شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين ".


تعليق أبو العينين على مبادرة كتف في كتف

أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن سعادته وفخره بالمشاركة في مبادرة كتف في كتف، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "شعرت بالسعادة والفخر لمشاركتي في أكبر مبادرة يشهدها العالم في تاريخ العمل الإنساني والمجتمعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعيش هموم البسطاء ويشعر بهم".

وأضاف أبو العينين: "شعرت بالاعتزاز وأنا أرى الفرحة والسعادة على وجوه الحاضرين خلال إطلاق الرئيس مبادرة كتف في كتف التي تعد نموذجا ملهما في التكافل والعمل الإنساني يصعب على دول كبرى تطبيقها، فالمصريون في أوقات الشدة واحد.. قادرون على تخطي أي صعاب أو محن".

وأكد وكيل مجلس النواب، على أهمية التوقيت الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية، قائلا: "إطلاق المبادرة يأتي مع قرب حلول شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بكل خير وسعادة". 

أحمد موسى أبو العينين مؤسسة ابو العينين السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

قبيل بدء استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترشيحاتنا

وفاة بطل فيلم جون ويك في ظروف غامضة

أحمد موسى: أشكر الجيش على حملة تعريف الشباب بإنجازات المشروعات القومية

بعد الزلزال المدمر.. هطول أمطار غزيرة على ولايتين متضررتين في جنوب تركيا

مجلس إدارة الزمالك يحسم مصير فيريرا غدا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مخلل الليمون؟.. لن تتوقعها

علوم زائفة| صدام بين أساتذة الفلك وعلماء الأبراج والسبب “مزاج البشر”.. وهذه حقيقة “حظك اليوم” وبالأدلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحميك من مرض خطير| ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأناناس

بعد ظهوره بملابس حريمى.. صور وضعت ويجز في هجوم عنيف

تعيش قصة حب مع رجل أعمال.. صور جمعت ياسمين رئيس وطليقها غير منتشرة

اللحوم المصنعة سبب الإصابة بمرض خطير | تفاصيل

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ