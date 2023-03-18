طقس سيئ بسيناء يتسبب في إغلاق ميناء العريش البحري

تعرضت محافظة شمال سيناء ،إلى طقس سيء مما أدى إلى إغلاق أغلقت ميناء العريش البحري مساء اليوم السبت ، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح، وارتفاع أمواج البحر المتوسط.

توقف الملاحة:

وأكد مصدر مسؤول بميناء العريش البحري، على إغلاق الميناء أمام حركة الشحن والملاحة البحرية، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط وسرعة الرياح حيث سيتم إعادة فتح الميناء بعد تحسن الأحوال الجوية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء لهبوب رياح محملة بالأتربة وسط انخفاض في درجات الحرارة في المدن الساحلية ووسط سيناء ، وسط توقعات بسقوط أمطار.

وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة شمال سيناء، وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمراقبة ومتابعة الأحوال الجوية المتقلبة .

