ندوة حوارية.. الداعية مصطفى حسني في ضيافة جامعة عين شمس اليوم

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس ندوة حوارية مع الداعية مصطفى حسني وذلك يوم الأحد الموافق٢٠٢٣/٣/١٩ الساعة ١٢ ظهرًا بمدرج ا.د حسين النوري - بكلية التجارة.

يأتي ذلك في اطار زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدي الطلاب وحرصاً من جامعة عين شمس علي رفع المستوى الثقافي والعلمي وتوعية طلابها في شتى مجالات المعرفة والاستفادة من الكفاءات الشابة

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى - رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور عبد الفتاح سعود - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومن إعداد الدكتور حاتم ربيع - رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية وتنسيق أ.أحمد خالد - منسق عام أسرة طلاب من أجل مصر المركزية.