11 راجل .. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على مواجهة الهلال المصيرية

أكد عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق أن تأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في يد لاعبيه فقط.

قال عمرو الحديدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تأهل الأهلي يحتاج إلى 11 راجل في الملعب أمام الهلال السوداني ولابد من الوضع في الاعتبار أن اللقاء سيقام في شهر رمضان لذلك التدريب لابد أن يُبنى بشكل معين".

وأضاف: "التركيز والفعالية ولابد أن ننسى هزيمة صن داونز فالفرصة جاءت للاعبي الأهلي".

وواصل: "كولر يشرح بعض الأمور للاعبي الأهلي خارج الملعب ولكن في الملعب لاعبو الأهلي لابد من حسمهم للمباراة".

واختتم: "مدرب الهلال قال إنه يرغب في حسم التأهل من القاهرة ولابد ألا نسمح بهذا الأمر".