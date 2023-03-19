ميلان يخسر بهزيمة قاسية أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

تعرض فريق إي سي ميلان للهزيمة بثلاثية مقابل لاشئ، أمام أودينيزي، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 27 ببطولة الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الأول لفريق أودينيزي عن طريق بيريرا في الدقيقة 9، ثم تعادل إبراهيموفيتش لفريق ميلان من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

ثم أضاف بيتو الهدف الثاني في الدقيقة 45+6، قبل أن يسجل إهيزيبو الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مينان

خط الدفاع: كالولو، ثياو، توموري

خط الوسط: ساليميكرس، بن ناصر، تونالي، بالو توري

خط الهجوم: دياز، لياو، إبراهيموفيتش

وبهذه النتيجة، يحتل فريق ميلان المركز الرابع برصيد 48 نقطة، بينما يأتي فريق أودينيزي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.