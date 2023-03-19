المشاركة إجبارية.. سبب طلب الأهلي تأجيل مباراته في كأس الرابطة

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، تطلب فيه تأجيل مباراة الأهلي في كأس الرابطة التي تقام خلال فترة توقف الدوري العام.

وأوضح هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أن البيان الصادر عن إدارة الأهلي، يشير إلى رغبته في تأجيل اللقاء، عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، واتساقًا مع بنود لائحة المسابقات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ نظرًا لانضمام أكثر من اثنين من لاعبيه الدوليين للمنتخبات خلال فترة التوقف المشار إليها.

وأكد حتحوت، أن قرار الأهلي جاء بطلب من السويسري مارسيل كولر، الذي لا يفضل خوض مباريات، قبل لقاء الهلال في ظل الظروف الحالية، مطالبا بتأجيل اللقاء لوقت لاحق.