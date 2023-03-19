إجراءات جديدة في كندا تسهل تمديد إقامة السوريين والأتراك

أعلنت الحكومة الكندية السبت إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل بقاء المواطنين الأتراك والسوريين الموجودين في كندا، بعد شهر من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في البلدين.

وقالت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة في بيان "سيتمكن المواطنون الأتراك والسوريون من مواصلة الدراسة أو العمل أو زيارة الأسرة من خلال التقدم بطلب للحصول على تمديد مجاني لوضعهم".

فترة محددة

وصار بامكانهم مثلا التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل يسمح للأجنبي بالعمل لفترة محددة.

وأضافت الوزارة "هذه الإجراءات ستسهل على المواطنين الأتراك والسوريين تمديد وضعهم المؤقت في كندا".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ستكون الإجراءات سارية المفعول من 29 مارس حتى 25 سبتمبر.

يأتي هذا الإعلان بعد عشرة أيام من حضّ الأمم المتحدة المجتمع الدولي على تسريع إعادة توطين اللاجئين السوريين من المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا في بلدان مضيفة أخرى.

تسبب الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجة في السادس من شباط/فبراير في مقتل أكثر من 45 ألف شخص في تركيا وآلاف آخرين في سوريا المجاورة، ودمر مئات الآلاف من المباني.

وتضرر حوالى تسعة ملايين شخص جراء الزلزال، أكثر من 1,7 مليون منهم من اللاجئين.