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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يكرم شابا من ذوي الهمم ويمنح والدته لقب الأم المثالية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشاب عبد الرحمن عرام أحد أبطال ذوي الهمم الذي شارك في احتفالية قادرين باختلاف وتم تكريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنح والدته منى عبد الفتاح لقب آلام المثالية للحزب، لدورها في تربيته بعد وفاة والدة وتحملها لكافة المصاعب الحياتية بحضور الدكتورة ناريمان الرفاعي أمين أمانة التضامن الاجتماعي وهيئة مكتب الأمانة المركزية.

أكد اللواء طارق نصير، أن ذوي الهمم جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي لما لهم من دور كبير في بناء وتنمية المجتمعات.

وأشار إلى أن الحزب من خلال أمانة التضامن الاجتماعي ومراكز الأمل المنتشرة في كافة المحافظات المختلفة يولي أهمية كبيرة في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

من جانبها قالت الدكتورة ناريمان الرفاعي، أمين أمانة التضامن الاجتماعي، إن برامج أمانة التضامن تولي أهمية كبرى بذوي الهمم وتسلط الضوء على ما يقومون به من جهد وأعمال متميزة تساهم في التنمية والبناء.

 

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ذوى الهمم الأمن القومي التضامن الاجتماعي الام المثالية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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