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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: إنفاق 14 مليار جنيه لمساعدة الأسر

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه منذ الإعلان عن التحالف الوطني في مارس 2022 وهو ‫يسير بخطى ثابتة ومنظمة من خلال 24 جمعية أو مؤسسة أهلية، جنبا إلى جنب مع الاتحاد العام، وبمباركة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان أكثر شخص داعم التحالف بكل أنشطته.

 

وتابع عبد القوي خلال مداخلة هاتفية مع "الإعلامي عمرو خليل"، في "برنامج من مصر"، المذاع عبر "فضائية cbc"، أن الأنشطة كانت أنشطة متعددة منذ اللحظة الأولى بدئا من مبادرات توزيع المساعدات العينية والنقدية للأسر الأكثر احتياجات على مستوى مصر مرورا بـ مبادرة ازرع لزراعة 150 الف فدان وأيضا بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي للإضافة 600 الف أسره إلى برنامج تكافل وكرامة.

 

هدية التحالف الوطني للشعب المصري في رمضان

 

وأضاف أن كل ما تم إنفاقه خلال الـ 10 أشهر لمساعدة الأسر في صور متعددة وصل إلى 14 مليار جنيه، موضحا أن التحالف كان حريص وهو يستقبل شهر رمضان الكريم منح هدية لأهلنا في كل ربوع مصر، بتتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية يستفيد بها أكثر من 30 مليون مواطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور طلعت عبد القوي الاعلامي عمرو خليل مصر وزارة التضامن

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