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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خوفا من كارثة اقتصادية.. بنوك أمريكا تقترض 164.8 مليار دولار من الفيدرالي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اقترضت البنوك الأمريكية 164.8 مليار دولار من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال أسبوع، في علامة على تزايد ضغوط التمويل عقب انهيار "سيليكون فالي بنك"، وفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية.

أظهرت البيانات التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك اقترضت 152.85 مليار دولار عبر برنامج "نافذة الخصم" -وهي أداة تقليدية لإمداد البنوك بالسيولة قصيرة الأجل- خلال الأسبوع المنتهي في 15 مارس، ما يُعد مبلغاً قياسياً، مقابل 4.58 مليار دولار في الأسبوع السابق عليه.

كان أعلى مبلغ اقترضته البنوك من الفيدرالي على الإطلاق سابقًا هو 111 مليار دولار خلال الأزمة المالية في 2008.

أظهرت البيانات أيضًا أن المصارف اقترضت ما قيمته 11.9 مليار دولار من "الفيدرالي" بموجب برنامج التمويل المؤقت للبنوك والذي تم إطلاقه يوم الأحد.

وإجمالا، يُظهر الائتمان الممنوح من خلال برنامجي المساندة أن النظام المصرفي لا يزال هشاً، ويواجه نزوح الودائع عقب انهيار "سيليكون فالي بنك" في كاليفورنيا و"سيجنتشر بنك" في نيويورك الأسبوع الماضي.

بلغ إجمالي ما تم توفيره من أشكال الائتمان الأخرى 142.8 مليار دولار خلال الأسبوع، ما يعكس الإقراض من جانب مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية لتوفير التمويل قصير الأجل لصالح "سيليكون فالي بنك" و"سيجنتشر بنك".

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عمليات سحب ضخمة

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.

وعلقت يلين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على إمكانية تكرار الموقف الذي حدث مع "بنك سيليكون فالي"، والتي واجهت عمليات سحب ضخمة للعملاء أدت إلى إفلاسه، ووصفتها بأنها "مخاطر نظامية".

وقالت "إن احتمال انتشار ذلك بطريقة تجعل البنوك الأخرى تعاني من عمليات سحب جماعية من الحسابات تبدو عالية للغاية، وستكون العواقب وخيمة جدا".

وأوضحت أن إدارة واشنطن قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقييم "هذا الخطر الجسيم" وقررت إتاحة وصول جميع المودعين إلى حساباتهم اعتبارا من 13 مارس "حتى لا يتسبب ذلك في انهيار العديد من البنوك والذعر".

وأعربت عن قلقها من أن "البنوك ستشدد شروط الإقراض" مما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.
 

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