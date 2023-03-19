قارئ يستغيث بصدى البلد: أبوس إيدكم اللي يعرف أهلي مين يقولي

أرسل القارئ محمد عبد الله يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أهله بعد خروجه من دار الرعاية بعد وصوله للسن القانونية.

وقال في استغاثته تم العثور علي في عام 1998 في المنيا و كان عمري حوالي 6 شهور والمعلومات المتاحه بتقول أنه تم العثور علي في حادث قطار ثم تم إيداعي في دار رعايه في طنطا بمحافظة الغربية، وتم تسميتي محمد عبد الله عبد الرحمن.

ووصلت للسن القانوني و تركت الدار و بحاول أجد قوت يومي وللاسف كنت بنام في الشارع لغاية ما اشتغلت في كافيتريا وبنام فيها.

" أنا بقيت مدمر نفسينا بسبب ان مش عارف اوصل لأهلي وبقيت بكلم نفسي وبقول انا مليش ذنب فيها وانا تعبان خلاص انا محتاجلهم بجد. انا مسامحهم علي الي حصل ورميتي في شارع بس انا تعبت من كتر الناس الي بتستحقرني عشان مليش أهل ومتربيين ف الشارع و دار الايتام و تعبت من كتر ما بسمع كلمه أني ابن حرام انا عاوز اعرفكم أني مليش ذنب في الي حصل ونفسي ارجع ل اهلي ولقيهم عشان انا اتحرمت من كلمة بابا وماما والعيله كلها سواء عم أو خال.

نفسي يبقى ليا ظهر وحد يخاف عليا وبوجه رساله لأهلي وبقولهم ابوس ايدكم لو حد من عيلتي شاف البوست واتاكد أنه انا ميترددش ثانيه واحده ويكلمني انا عاوز ارتاح ومصيري بقا واقف عليكم " برجاء من يعرف أي معلومة عن اهلي يتواصل علي رقم 01202767989.



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