عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد: أبوس إيدكم اللي يعرف أهلي مين يقولي

صدى البلد

أرسل القارئ محمد عبد الله يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أهله بعد خروجه من دار الرعاية بعد وصوله للسن القانونية.

وقال في استغاثته تم العثور علي في عام 1998 في المنيا و كان عمري حوالي 6 شهور والمعلومات المتاحه بتقول أنه تم العثور علي في حادث قطار ثم تم إيداعي في دار رعايه في طنطا بمحافظة الغربية، وتم تسميتي محمد عبد الله عبد الرحمن.

ووصلت للسن القانوني و تركت الدار و بحاول أجد قوت يومي وللاسف كنت بنام في الشارع لغاية ما اشتغلت في كافيتريا وبنام فيها.

" أنا  بقيت مدمر نفسينا بسبب ان مش عارف اوصل لأهلي وبقيت بكلم نفسي وبقول انا مليش ذنب  فيها وانا تعبان خلاص انا محتاجلهم بجد. انا مسامحهم علي الي حصل ورميتي في شارع بس انا تعبت من كتر الناس الي بتستحقرني عشان مليش أهل ومتربيين ف الشارع و دار الايتام و تعبت من كتر  ما بسمع كلمه أني ابن حرام انا عاوز اعرفكم أني مليش ذنب في الي حصل ونفسي ارجع ل اهلي ولقيهم عشان انا اتحرمت من كلمة بابا وماما والعيله كلها سواء عم أو خال.

نفسي يبقى ليا ظهر وحد يخاف عليا  وبوجه رساله لأهلي وبقولهم ابوس ايدكم لو حد من عيلتي شاف البوست واتاكد أنه انا ميترددش ثانيه واحده ويكلمني انا عاوز ارتاح ومصيري بقا واقف عليكم " برجاء من يعرف أي معلومة عن اهلي يتواصل علي رقم 01202767989.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

قبيل استحقاق شهادة الـ 18%.. هل يمكن تجديدها مرة أخرى؟| وهذه الهدية في انتظار أصحابها

رئيس وادي دجلة يوجه رسالة لـ اتحاد الكرة بشأن مواجهة الأهلي والهلال

بعد 14 سنة.. ليلى غفران تتحدث عن مقتل ابنتها هبة

المصري يرد على طلب الأهلي بتأجيل مباراتهما بكأس الرابطة

طلب مفاجئ من أحمد موسى قبل مواجهة الأهلي والهلال السوداني

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

خوفا من كارثة اقتصادية.. بنوك أمريكا تقترض 164.8 مليار دولار من الفيدرالي

أحدث أسعار هيونداي i20 .. لو بتفكر في هاتشباك "زيرو" |صور

المصري يرد على طلب الأهلي بتأجيل مباراتهما بكأس الرابطة

الحرمل.. عشبة سحرية تدر الحليب وتطرد الدودة الشريطية ومهدئة للأعصاب

تأجيل محاكمتها.. عقوبات رادعة تنتظر أنوش بتهمة نشر الفسق والفجور

في آخر أيامه .. هذا فضل قيام الليل في شهر شعبان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يحتكره الرجال كما يعتقد البعض.. دراسة حديثة: النساء مارسن فن المديح

قصة شاب مكسيكي يعيش مع تمساح في المنزل وينام معه على السرير

أسفل سوبر ماركت.. كشف أثري غامض يثير دهشة علماء الآثار في بريطانيا

كاتبة: مصر في مقدمة الدول التي دافعت دوما عن القضية الفلسطينية

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب ويشيد بكهربا وقرار خاص بـ إمام عاشور |فيديو

قبل وفاتها بالسرطان .. وصية أمّ أبكت الملايين على فيسبوك | فيديوجراف

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ