سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء.. طلب غريب من ترامب لأنصاره

عرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا عن دونالد ترامب و مطلبه الغريب من أنصاره بمناشدتهم عبر السوشيال ميديا قائلا: سيتم اعتقالي يوم الثلاثاء المقبل في نيويورك اخرجوا للشوارع من أجل الاحتجاج، في طلب غريب من الرئيس السابق دونالد ترامب على منصته سوشيال ترو.

وأكد التقرير أن هذا الأمر يعود لما قبل انتخابات المزاعم خاصة بشأن دفع مايكل كوهين محامي ترامب مبلغا ماليا لممثلة إباحية مقابل صمتها عن تلك العلاقة المزعومة بينهما.

حسب فوكس نيوز عقد مكتب المدعي العام في ولاية منهاتن اجتماعا مع سلطات انفاذ القانون قبل توجيه لائحة الاتهامات المحتملة ترامب الأسبوع المقبل.