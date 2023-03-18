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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة غذاء توضح الطريقة الصحيحة لتخزين الزبدة

صدى البلد

 قالت خبيرة الغذاء ايمان عبد الرحمن؛ ان استخدام الزبده بشكل طبيعي افضل وأكثر صحيا بكثير من استخدام السمنة البلدي؛ موضحة أن الزبدة الطبيعي حوالي 70% منها لبن مركز،  للكن عندما نقوم بتسييحها فتكون الدهون مركزة  فيها  بشكل كبير مما يقلل من فوائدها للجسم.

أضافت ايمان عبد الرحمن خلال لقاءها في برنامج السفيرة عزيزه المذاع على قناة دي ام سي الفضائية؛ أن جسم الانسان لا يستطيع هضم الاطعمة المصنعة وهذا ما يجعلنا كخبراء تغذية نرجح استخدام الزبده اكثر من الزيت لأنها طبيعية ولم تمر بخطوط التصنيع.

وتابعت أن أفضل طرق لحفظ الزبدة هي وضعها في الفريزر بعد تقطيعها بسكينة مشرشره او تكويرها كور صغيرة ووضعها في الفريزر ويتم إستخدامها بشكل مباشر بدون تسييح.

أطعمة تفاصيل الأطعمه الطبيعي زيت هضم الأطعمة

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