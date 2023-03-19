صنداونز قدّم هدية.. ناقد يوجّه رسالة هامة للأهلي قبل لقاء الحسم أمام الهلال|فيديو

أكد حمدي الحسيني، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي كان في وضع صعب ومعقد، قبل لقاء الأمس الذي جميع بين الهلال السوداني و صنداونز، ولكن نتيجة اللقاء 1-1، كانت بمثابة هدية كبيرة للأهلي، ووضعت الحسم في أيدي لاعبيه.

وقال حمدي الحسيني، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهاد سمير”، إن صنداونز قدم لقاءً كبيرًا، حتى أنه بادر بالتسجيل، قبل أن يتعادل الهلال، مع تصدي حارس صنداونز ببراعة.

وتابع الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، استطاع أن يحقق اللقب مرتين، ووصيف مرة.

إحراز وصناعة الأهداف

وأشار حمدي الحسيني إلى أن كهربا بعيد عن المنتخب بمدة 4 سنوات، وأحييه على ما قدمه من مستوى مميز خلال الفترة الأخيرة، ومساهمته في إحراز وصناعة الأهداف، وأتمنى أن يتم حل مشكلته.