إلهام شاهين تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها.. صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وظهرت إلهام شاهين وهى تؤدى مناسك العمرة برفقة ابنة شقيقتها إلهام صفى الدين.

إلهام شاهين

وأشادت الفنانة إلهام شاهين، بحفل الفنانة أنغام عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت في رسالة حب: "صديقتى الغالية أنغام شرفتى الفن المصرى والعربى فخورة بيكى جدا أسعدتينا بليلة طرب رائعة فى ليلة صوت مصر.. يا أجمل وأرقى وأرق الفنانات.. تكريم مستحق لفنانة لها تاريخ فنى مشرف.. صوت وأداء وإحساس وكلمات وألحان.. كله على أعلى مستوى.. ربنا يحميكى من كل شر ويخليكى للفن لتسعدى الملايين فى كل أنحاء الوطن العربى.. بحبك وبحب فنك من كل قلبى.. منتهى التألق فى حفل ليلة صوت مصر بالرياض.. فنانة مشرفة لاسم الفن المصرى مبروووووووووووك أنغام تستحقين هذا التكريم أنتى فنانة مشرفة لكل الوطن العربى.. أنتى مثال لتأثير القوة الناعمة الإيجابى“.

من جانب آخر، كشفت الفنانة إلهام شاهين عن سر رفضها المشاركة فى أعمال داخل السباق الرمضانى المقبل، رغم مشاركتها فى العام الماضى بمسلسل “بطلوع الروح” مع منة شلبى.

وقالت إلهام شاهين، فى لقاء ببرنامج et بالعربى: “لست متقبلة لفكرة المشاركة فى أعمال بدراما رمضان دون الانتهاء تماما من كتابة السيناريو، وهو أمر لا أجيد التعامل معه”.

من ناحية أخرى، تحدثت إلهام شاهين عن دخول عدد من الفنانين مجال الإنتاج، وهى إحدى النجمات اللاتى خضن هذه التجربة، حيث قالت: “لا بد من وجود منظومة ضريبية تساعد الفن المصرى، خاصة أن الفنان الذى ينتج يتعرض إلى خسائر ضخمة”.

إلهام شاهين

يذكر أنه عرض للفنانة إلهام شاهين منذ أيام فيلم “حظر تجول” بنادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت من السجن بعد 20 عاماً، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى، والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.