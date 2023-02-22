بحضور صناعه.. عرض فيلم «حظر تجول» بنادي سينما المرأة غدًا

يقام غدًا الخميس 23 فبراير، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، عرض سينمائي لفيلم “حظر تجول” بطولة الفنانة إلهام شاهين، من خلال نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما.

ويأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائيين والفنانين.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020، بين الـ 24 فيلماً مصرياً التي عرضت عام 2020 في دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم، حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما، وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد للنجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69، وهى جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، وجائزة الإبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

ونافس الفيلم فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، وكذلك فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت من السجن بعد 20 عاماً، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.