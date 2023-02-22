عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحضور صناعه.. عرض فيلم «حظر تجول» بنادي سينما المرأة غدًا

فيلم “حظر تجول”
فيلم “حظر تجول”

يقام غدًا الخميس 23 فبراير، بالهناجر بدار الأوبرا المصرية، عرض سينمائي لفيلم “حظر تجول” بطولة الفنانة إلهام شاهين، من خلال نادي سينما المرأة الذي ينظمه المركز القومي للسينما.

ويأتي ذلك بحضور صناع العمل وعدد من السينمائيين والفنانين. 

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها مديرة النادي الناقدة السينمائية شاهندة محمد على.

يذكر أن فيلم "حظر تجول" حصل على 12 جائزة فى الدورة 47 من مهرجان جمعية الفيلم للأفلام التي عُرضت خلال عام 2020، بين الـ 24 فيلماً مصرياً التي عرضت عام 2020 في دور العرض والمنصات.

وخلال جولات الفيلم، حصد العديد من الجوائز خلال منافساته فى المهرجانات والمسابقات المحلية والدولية، حيث فاز بـ 4 جوائز فى مسابقة الفيلم المصرى من جمعية كتاب ونقاد السينما، وهى جائزة أفضل مخرج وأفضل سيناريو لأمير رمسيس، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة القديرة إلهام شاهين، وجائزة أفضل وجه صاعد للنجم محمود الليثي، وأيضًا 4 جوائز فى مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما فى دورته الـ 69، وهى جائزة أفضل مخرج، وجائزة أفضل ممثلة للنجمة إلهام شاهين، وجائزة الإبداع الفنى للنجم القدير كامل الباشا، وجائزة أفضل فيلم.

ونافس الفيلم فى المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحازت نجمته إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة عن دورها فى الفيلم، وكذلك فى مهرجان القدس للسينما العربية.

وتدور قصة الفيلم حول فاتن التي خرجت من السجن بعد 20 عاماً، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجول بمصر، والذى أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتى تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاً عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

إلهام شاهين فيلم حظر تجول حظر تجول الفنانة إلهام شاهين المركز القومي للسينما حظر التجول دار الاوبرا المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة مرتفعة العائد؟ خبيرة تجيب

طفل يهرب من منزله ويترك رسالة حزينة لوالدته.. والعثور عليه خلال ساعات

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. رئيس شعبة الدواجن يفجر مفاجأة حول الأسعار

رد غير متوقع من الكاف.. ومفاجأة جديدة حول مباراة الأهلي والهلال |فيديو

عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

بفرمان من كولر.. نجم الأهلي خارج مباريات الفريق حتى نهاية الموسم

كهربا يقترب من الدوري الإماراتي ..تفاصيل

مُعلق رياضي يفتح النار على مرتضى منصور بسبب نجم الزمالك

ترشيحاتنا

تحقيقات النيابة تكشف اعترافات خطيرة للمقاول في واقعة وفاة طفل كفر سعد

غير منصفة.. كوريا الشمالية ترد على ملاحظات جوتيريش بشأن نشاطاتها العسكرية

فضيحة عمارة بين السرايات|الصحاب فضحوا بعض بصور خاصة على الفيسبوك.. والعشيق بريء

مواعيد مباريات اليوم .. والقنوات الناقلة لها

البرازيلي بـ 120 جنيهًا.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأربعاء 22-2-2023

هل يجوز إخراج صدقة بدلا من الصيام عن أيام أفطرتها رمضان الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق سعره.. فستان ذهب بوزن 4.25 كليو للبيع بهذه الدولة العربية

روبوت يساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق

شتائم وألفاظ بذيئة ضد ليفربول بعد الهزيمة والمذيع يعتذر

«ربما لا يحتاج المريض إلى علاج».. روشتة لطبيب تثير الجدل في الشرقية

فيديو

نبوءة جديدة عن الزلزال الكبير.. توقعات العالم الهولندي المثير للجدل؟

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ