وسط مراسم استقبال رسمية.. بشار الأسد يصل إلى الإمارات |صور

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، إلى الإمارات في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل، بوصول الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية ترافقه خلالها السيدة الأولى أسماء الأسد.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبو ظبي، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ورافقت طائرة الرئيس الأسد لدى دخولها أجواء الإمارات عدة طائرات حربية ترحيبًا بزيارته، ثم توجّه الرئيس الأسد إلى قصر الوطن لبدء المحادثات مع الرئيس الإماراتي.

ومن المقرر أن تلتقي أسماء الأسد مع الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

ولدى وصول موكبه لقصر الوطن جرت للرئيس بشار الأسد مراسم استقبال رسمية، حيث رافقه الشيخ بن زايد إلى منصة الشرف وعُزف النشيد الوطني السوري، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية له.

ويرافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال السفارة السورية في أبو ظبي.