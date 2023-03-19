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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا هيربط على قلبك.. رضوى الشربيني تدخل في حالة بكاء على الهواء|فيديو

الإعلامية رضوى الشربيني
الإعلامية رضوى الشربيني

دخلت الإعلامية  رضوى الشربيني في حالة بكاء على الهواء، بعد تأثرها بحديث الداعية الإسلامية نيفين مختار، التي تمت استضافتها في آخر حلقات الموسم السابع من برنامج “هي وبس” عبر قناة CBC سفرة. 

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني:  “وجاءت اللحظات الأخيرة لهذا الموسم، فادعي بكل اللي نفسك فيه وادعي من قلبك باللي انتي عايزاه في الدنيا والآخرة، واتكلمي مع ربنا عن الناس اللي سابتك وسابت حياتك وتوفاهم الله، واد إيه واحشينك، وهو هيصبرك ويربط على قلبك”. 

وأضافت مقدمة برنامج “هي وبس”: "كلميه براحة عن أذية الناس ليكي، وإن لينا رب عالم بالعباد، 
وحاولى تسلمي وحاولي تعدي واعرفي إن الدنيا لا هي سودا ولا هي بيضا، والمهم إنه عندك يقين بالله، وإنك هتعدي المحنة بفضل ربنا سبحانه وتعالي، ولكن بالعمل".

لو اتقفل باب فيه أبواب تانية بتتفتح

وأشارت رضوى الشربيني إلى أنه “أنا باشتغل طول الوقت، فالعمل عبادة، وعندي يقين تام إنه لو اتقفل باب فيه أبواب تانية بتتفتح، وشهر رمضان جاي، ادعي له يا رب افتح لي باب وعشرة وعشرين”.
 

رضوي الشربيني برنامج هي وبس CBC سفرة نيفين مختار الله

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