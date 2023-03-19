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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موتسيبي يهنئ إنفانتينو بإعادة انتخابه رئيسا للفيفا

صدى البلد

هنأ الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جياني إنفانتينو على إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال موتسيبي :"الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملتزم بتطوير وتعزيز كرة القدم للفتيان والفتيات وكذلك كرة القدم للهواة والمحترفين في القارة الأفريقية".

وأضاف :"يعد بناء وتحديث البنية التحتية والمرافق وتحسين مستوى ونوعية كرة القدم في أفريقيا أمرًا ضروريًا لكي تصبح كرة القدم في قارتنا  قادرة على المنافسة عالميًا وقائمة على الاكتفاء الذاتي".

وأوضح:" كان الرئيس جياني إنفانتينو والفيفا شريكين ملتزمين ويمكن الاعتماد عليهما في تطوير كرة القدم الأفريقية والارتقاء بها والترويج لها".

وتابع :"يرحب كاف بإعادة انتخاب الرئيس إنفانتينو رئيسًا للفيفا وهو واثق من أن كرة القدم في أفريقيا والعالم ستستمر في التطور والنمو وستكون قوة من أجل الخير ، تحت قيادته ".

الدكتور باتريس موتسيبي جياني انفانتينو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القارة الافريقية شريكين ملتزمين

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