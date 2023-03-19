موتسيبي يهنئ إنفانتينو بإعادة انتخابه رئيسا للفيفا

هنأ الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جياني إنفانتينو على إعادة انتخابه رئيسًا للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال موتسيبي :"الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ملتزم بتطوير وتعزيز كرة القدم للفتيان والفتيات وكذلك كرة القدم للهواة والمحترفين في القارة الأفريقية".

وأضاف :"يعد بناء وتحديث البنية التحتية والمرافق وتحسين مستوى ونوعية كرة القدم في أفريقيا أمرًا ضروريًا لكي تصبح كرة القدم في قارتنا قادرة على المنافسة عالميًا وقائمة على الاكتفاء الذاتي".

وأوضح:" كان الرئيس جياني إنفانتينو والفيفا شريكين ملتزمين ويمكن الاعتماد عليهما في تطوير كرة القدم الأفريقية والارتقاء بها والترويج لها".

وتابع :"يرحب كاف بإعادة انتخاب الرئيس إنفانتينو رئيسًا للفيفا وهو واثق من أن كرة القدم في أفريقيا والعالم ستستمر في التطور والنمو وستكون قوة من أجل الخير ، تحت قيادته ".